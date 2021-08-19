نيجيريا: نحن الأوفر حظا لحصد لقب الكان.. ومباراتنا ضد مصر هي الأقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد بابافيمي راجي المتحدث الإعلامي لمنتخب نيجيريا، أن النسور الخضراء أوقى المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أن المنتخب المصري قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن تواجد المنتخب المصري بالمجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، غينيا بيساو والسودان.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال راجي: "أعتقد أن كل منتخب سيحاول تقديم أفضل ما لديه خلال البطولة من أجل حسم التأهل إلى الأدوار الاقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مجموعتنا تضم مصر، السودان وغينيا بيساو".

وأضاف: "لا يوجد منتخب ضعيف، سنحاول حسم التأهل من خلال المجموعة، وبشكل عام مهتمين بالمنتخب المصري".

وتابع: "نمتلك مدرب جيد، ونسعى لتقديم مباريات جيدة، أعتقد أننا سنظهر بشكل مميز في البطولة".

وواصل المتحدث باسم المنتخب النيجيري تصريحاته: "أعتقد أن مباراتنا ضد مصر ستكون الأقوى في المجموعة وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية".

وبسؤاله عن أفضل اللاعبين بالمنتخب المصري، أجاب: "عندما نذكر المنتخب المصري نذكر محمد صلاح، لكن المستوى العام لمنتخب مصر جيد للغاية، علينا احترام كل اللاعبين والمنتخب بشكل عام، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام منتخب مصر القوي".

وعن المنتخبات الأفضل حظوظا في المجموعة، قال: "أعتقد أن منتخبي نيجيريا ومصر هما الأوفر حظًا في المجموعة، ولا أعتقد أن تحدث مفاجآت من منتخبي السودان وغينيا.. نيجيريا ستتصدر المجموعة ثم مصر".

وأكمل حديثه: "نمتلك فريق مميز ومحترفين مميزين في إنجلترا وإسبانيا، أعتقد أن مستوى لاعبينا مميز، منتخبنا متماسك وقوي ورغبتنا هي تقديم مستويات جيدة خلال بطولة كان".

وبسؤاله عن المنتخب المرشح لحصد اللقب، قال: "بكل تأكيد، المنتخب النيجيري، نعم هناك منتخبات جيدة مثل الكاميرون ومصر، لكن نيجيريا ستتوج باللقب".