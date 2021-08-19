البنك الأهلي يعلن تغريم وإيقاف محمد عصام لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، إيقاف لاعب الفريق محمد عصام حتى نهاية الموسم الحالي (2020 - 2021) مع تغريمه ماديًا.

وجاء قرار كريم حسن شحاتة على خلفية تصرف اللاعب بالوقوف على الكرة خلال أحداث مباراة فريقه ضد مصر المقاصة، الأمر الذي أدى إلى غضب النادي الفيومي.

وقدّم المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، اعتذارًا لنادي مصر المقاصة ولاعبيه وجهازه الفني بقيادة محمد عبد الجليل وجماهير النادي الفيومي عن ما حدث من سلوك اللاعب.

وكان نادي البنك الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب مصر المقاصة بنتيجة (5-3) ضمن حسابات الأسبوع الـ31 من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن نادي البنك الأهلي ضمن بشكل كبير البقاء في مسابقة الدوري بعدما ارتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن فريق أسوان صاحب المركز السادس عشر والمؤدي للهبوط.