منافس الأهلي المحتمل بمونديال الأندية.. سيطرة برازيلية على نصف نهائي كأس الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لحقا فريقا فلامينجو وأتلتيكو مينيرو البرازيليان بمواطنهما بالميراس إلي الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم .

وينتظر المريع الذهبي لكأس الليبرتادوريس الفائز من مباراة برشلونة جواياكويل بطل الإكوادور وفلومينينسي البرازيلي التي تقام فجر الجمعة علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في البرازيل انتهت بالتعادل 2-2 عاى أن يلعب الفائز مع فلامينجو.

وفاز فلامينجو على أولمبيا بطل باراجواي 5-1 بتوقيع جابرييل باربوسا (هدفين) في الدقيقتين 30 و77 وبرونو هنريكي في الدقيقة36 وويليان آراو في الدقيقة 49 وساوول سالسيدو، لاعب أولمبيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56، فيما سجل هدف أولمبيا الوحيد خورخي ريكالدي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وكان فلامينجو فاز بمباراة الذهاب4-1 ليصعد للدور قبل النهائي فائزا بمجموع المباراتين 9-2.

وفي المباراة الثانية، فاز أتلتيكو مينيرو على ريفر بليت بثلاية نظيفة حيث سجل للفريق البرازيلي فيديريكو ماتياس زراتشو (هدفين) في الدقيقتين 22 و61، وهالك في الدقيقة 34.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أتلتيكو مينيرو بهدف نظيف ليصعد للدور قبل النهائي فائزا بمجموع المباراتين برباعية نظيفة ليواجه مواطنه بالميراس.

وكان بالميراس قد صعد إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على ساو باولو 4-1 بمجموع اللقائين بعدما تعادل في مباراة الذهاب 1-1 وفاز بالعودة بثلاثية نظيفة .

ويشارك بطل ليبرتادوريس بمونديال الأندية ديسمبر القادم الذي يشارك فيه الأهلي باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وتشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.