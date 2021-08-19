أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن منظمو بارالمبياد طوكيو، اليوم الخميس، عن وجود أول حالة إصابة بفيروس كورونا، في قرية الرياضيين.

ووفقا للتقرير اليومي الصادر اليوم الخميس، فإن المصاب ليس رياضيا.

كما تم الإبلاغ أيضا عن وجود 15 حالة مصابة بالفيروس خارج القرية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المتعلقة بالبارالمبياد إلى 74 حالة منذ يوم 12 أغسطس.

وتشهد البارالمبياد مشاركة ما يقرب من 4400 رياضيا من 160 دولة للتنافس في طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.

وستسير البارالمبياد على نفس نهج الأولمبياد حيث سيتم استبعاد الجماهير من أماكن إقامة الأحداث بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتعين على كل المقيمين في قرية الرياضيين الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا بشكل يومي، وارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مثلما كان الأمر في أولمبياد طوكيو، التي انتهت يوم 8 أغسطس.

وتخضع طوكيو لحالة طوارئ حتى على الأقل 12 سبتمبر.