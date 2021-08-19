الإصابة تحرم نوير من المشاركة في تدريبات بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

غاب مانويل نوير حارس وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني عن تدريبات الفريق اليوم الخميس بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

وتعرض نوير /35 عاما/ للإصابة خلال الفوز على بوروسيا دورتموند 3 /1 أمس الأول الثلاثاء في كأس السوبر الألماني.

ولم يحدد النادي البافاري موقف الحارس الدولي من المشاركة في المباراة أمام كولن يوم الأحد المقبل في البوندسليجا.

وافتتح بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لمثله.

ومن المتوقع أن يشارك الحارس البديل سفين اولريتش أمام كولن حال تأكد غياب نوير.