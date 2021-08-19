تقارير: الزمالك يقترب من لاعب ملقا.. والمفاوضات متقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب الدولي الجزائري محمد بن خماسة المحترف في صفوف ملقا الإسباني.

وأفادت صحيفة "dzfoot" الجزائرية، أن نادي الزمالك تواصل مع ممثلي بن خماسة، حيث تشير الصحيفة إلى أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة، أن بن خماسة يسعى إلى تقديم موسم أفضل بعدما عانى مع الفريق الأندلسي في الموسم الماضي نظرًا للإصابات.

وشارك صاحب الـ28 عامًا مع ملقا في الموسم الماضي بواقع 22 مباراة إلا أنه لم يسجل أو يصنع هدفًا.

وكان بن خماسة انضم إلى صفوف ملقا قادمًا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري خلال عام 2019، حيث كانت الصفقة انتقال حر.

ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم وسط ملعبه في الموسم الجديد بعد رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي والذي وقّع لنادي الدحيل القطري مؤخرًا.