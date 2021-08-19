الامارات | رئيس الاتحاد العربي يشيد بجاهزية مسبح محمد بن زايد للبطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربي يشيد بجاهزية مسبح محمد بن زايد للبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس الاتحاد العربي للسباحة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي طه الكشري، باستعداد أبوظبي ومسبح مدينة محمد بن زايد لاستضافة البطولة العربية المقرر له في أكتوبر المقبل، جاء ذلك خلال زيارته للمسبح لبحث أخر الاستعدادات قبل استضافة بطولتين سباحة، هما البطولة العربية المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل ثم بطولة العالم للسباحة في أبوظبي.

رافق طه الكشري خلال زيارته عبدالله الوهيبى، مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب بمجلس أبوظبي الرياضي، الأمين العام لاتحاد الامارات للسباحة، وعمرو بدوى مسؤول البرامج الوطنية باللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة أبوظبي 2021، وكان الهدف هو الاطلاع على جاهزية المنشأ لاستضافة البطولة العربية الاولي للسباحة بالمجرى القصير خلال أكتوبر 2021 بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الامارات للسباحة.

وأكد عبدالله الوهيبي في تصريح صحافي أنه تم الاطلاع علي مرافق المنشأة الجديدة وأشاد الكشري بجودة المرافق والمسبح المدعم بنظام التوقيت الاليكتروني الاحدث عالميا مع شاشات العرض المتطورة، كما تم تحديد خطوط سير الرياضيين والمشاركين بالمنشأة وتحديد أماكن التواجد المختلفة بناء علي البروتوكولات الصحية المعتمدة، والاطلاع علي تجهيزات المركز الطبي ومحطة مكافحة المنشطات وخطط الإخلاء والخدمات الطبية.

كما تم زيارة الفنادق المرشحة لاستضافة الفرق واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي والاجتماعات الفنية والتنظيمية الأخرى، بالإضافة إلى الاطلاع على جاهزية الحكام الوطنيين والاتفاق على تنظيم دورة أساسية في أكتوبر بإشراف الاتحاد العربي للسباحة ويعقبها دورة متقدمة بإشراف الاتحاد الآسيوي بنوفمبر في إطار الاستعدادات لبطولة العالم للسباحة.

وأشاد طه الكشري بإمكانيات مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي واتطلع على خطط الإدارة الفنية والتنفيذية للمجمع الرياضي للفترة القادمة والتي ستشهد الافتتاح الرسمي لهذا المنشأ الرياضي المتميز والذي سيسهم في دفع رياضة السباحة والالعاب المائية بإمارة أبوظبي بشكل قوى خلال الفترة القادمة.

ويضم المسبح الجديد مسبح أولمبي 50 متر بعدد 10 مسارات رسمية مدعمة بنظام التوقيت الاليكتروني، كما يوجد مسبح تدريب خارجي 25 متر بعدد 10 حارات يساعد على توفير الفرص السباحين للإحماء والتهدئة خلال فترة السباقات

كما اطلع رئيس الاتحاد العربي للسباحة على منصات كبار الزوار ومدرجات اللاعبين واماكن الجمهور، حيث أوضح الوهيبي أن كافة الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الصحة العامة ستكون مطبقة من خلال مساحات التباعد الاجتماعي وخدمة التطهير والتعقيم الدائم وكذلك اعداد مقاعد مخصصة بكل فريق لضمان الراحة والتباعد بالشكل اللازم.

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