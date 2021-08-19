شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تجرى مسحة كورونا قبل السفر للمغرب للمشاركة فى الكئوس الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مسحة الكشف عن فيروس كورونا تمهيدا للسفر بعد غدا إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس .









أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى و حتى 2 سبتمبر القادم عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة، فاب الكاميرونى و رد ستار الإيفوارى و سوكوتو ريما النيجيرى .

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محددا لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناءً على طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، لتقام يوم 10 سبتمبر.

جاء تحديد هذا الموعد حتى عودة فريق الأهلى من المغرب بعد إنتهاء بطولة الكؤوس الأفريقية .