شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية البنك الأهلى في المقاصة على المائدة الفنية للنحاس قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على مراجعة المباريات الأخيرة لفريق مصر المقاصة في الدورى العام وأبرزها مباراة الأمس مع البنك الأهلى والتى انتهت بهزيمة كبيرة للفريق الفيومى بنتيجة 3/5 ، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى جهاز المقاولون إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الفيومى قبل اللقاء المرتقب بينهما السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من عمر المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب نظيره، مصر المقاصة في المباراة المقبلة، على أن يلتقى في المباراة التالية بغزل المحلة، ويختتم ذئاب الجبل الموسم الجاري بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندرى.

ويأمل المقاولون في الوصول إلى النقطة 44 لانهاء الموسم الجارى في مركز يليق بذئاب الجبل بعد بداية صعبة للفريق، حيث دخل المقاولون في دائرة الخطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين ويؤكد بقاؤه في الدورى.

ويحتل المقاولون العرب المركز 12 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

ويترقب مسئولو المقاولون العرب موقف نجوم الدكة في القطبين من الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي القادم للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون أجل ملف الصفقات الجديدة بشكل مؤقت حتى الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري.

وشدد عادل على أن المقاولون لن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق وفي مقدمتهم محمد مجلي لاعب وسط الفريق، بعدما ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.