شيكابالا يقترب من معادلة رقم الإمبراطور والعندليب وحمزة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك من تحقيق إنجاز مميز على المستوى الشخصى بعد اقتراب الزمالك من حسم لقب الدورى هذا الموسم ليكون اللقب رقم 13 فى تاريخ النادى الأبيض.

شيكابالا ابن الزمالك وأحد المواهب التى أفرزها قطاع الناشئين بالنادى، حصل على لقب الدورى مرتين فقط، ليكون على أعتاب اللقب الثالث فى تاريخه ويتساوى مع حازم إمام وعبد الحليم على وجمال عمزة وعبد الواحد السيد نجوم الزمالك السابقين حيث حصل كل منهم على 3 ألقاب دورى فى تاريخهم.

فيما يتصدر كل من إسماعيل يوسف وخالد الغندور وأشرف قاسم وهشام يكن وجمال عبد الحميد قائمة لاعبى الزمالك الأكثر حصول على لقب الدورى مع النادي الأبيض برصيد 4 بطولات لكل منهم.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتين فقط دون انتظار نتائج الأهلي في المباريات الثلاثة الأخيرة بالدورى من أجل التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، بعد تصدره المسابقة برصيد 73 بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني ويتبقي لكل فريق 3 مباريات لنهاية الدورى.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا غدا في مباراة تعتبر خطوة كبيرة نحو لقب الدورى، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدوري، وفي حالة فوز الزمالك غدا وخسارة الأهلي امام المصري فان الزمالك سيتوج رسميا بلقب الدورى دون الانتظار حتي نهاية المسابقة.

وكان فريق الزمالك قد وصل أمس إلى فندق الإقامة فى السويس للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، بعدما واصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

وكان الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.