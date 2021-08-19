تفاصيل مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

بدأ نادي ليفربول بشكل جدي مفاوضات تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، وذلك بعد عدة رسائل غامضة لوكيل الأخير، رامي عباس



ولعب صلاح دورا رئيسيا في انتصار ليفربول على نوريتش سيتي يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث صنع هدفين وسجل آخر.

وعقب هذه المباراة، كتب رامي عباس رسالتين غامضتين، حيث جاءت الأولى: "آمل أنهم يشاهدون"، بينما كتب في الثانية، تعليقا على مستوى صلاح في التدريبات: ""العجيب"، في إشارة لإمكانيات الفتى المصري المثيرة للاهتمام.

ويبدو بأن تلك الرسائل عجلت ببدء المفاوضات، حيث أنه وبحسب جيمس بيرس الصحفي الشهير بموقع "ذا أتلتيك" الأمريكي، فإن المحادثات جارية بالفعل بشأن إيجاد صيغة للاتفاق على عقد جديد لمحمد صلاح سيجعله الأغلى في تاريخ النادي من حيث قيمة الرواتب.

يقول جيمس بيرس في تصريحات نقلها موقع "أنفيلد ووتش" البريطاني: "عقد صلاح الحالي مع ليفربول، والذي يتقاضى فيه 200 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع ينتهي في صيف 2023".

وتابع: "ملاك ليفربول يرغبون في تجديد عقد صلاح لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب".

وأضاف: "وصفت مصادر رفيعة المستوى بالنادي المناقشات حتى الآن بأنها مثمرة، العملية مستمرة وليس هناك بالتأكيد أي شعور بالقلق من أنه لن يتم التوصل إلى حل وسط، خاصة وأن ملاك النادي جعلوا تجديد عقود نجوم الفريق هو الأولوية بدل من إبرام صفقات خلال الصيف الحالي".

وأردف: "يزداد شعور إدارة ليفربول بالتفاؤل بأن صلاح سيبقى بسبب الروح التي ظهر عليها منذ بداية فترة الإعداد للموسم الحالي، وصولا لبدايته".

وأتم: "يقبل ملاك ليفربول بفكرة بأن محمد صلاح، كواحد من أفضل اللاعبين على هذا الكوكب، يستحق أن يدفع راتبا له وفقًا لذلك. ولكن هناك حدود إلى أي مدى سيذهبون مالياً، هم لن يقوموا بتمزيق هيكل الأجور الذي تم وضعه وسمح لليفربول بمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا".

يذكر أن صلاح، منذ وصوله له بالعام 2017، لعب دورا رئيسيا في تتويج ليفربول، بـ4 ألقاب، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.