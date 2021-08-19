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فرج عامر: نتمسك بحقنا فى الكونفدرالية.. والتحكيم المصرى علامة استفهام كبيرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن التحكيم المصرى يمثل لغزا ويحتاج لفك طلاسم، معلنا تمسكه بحق فريقه فى المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية، حيث كتب رئيس سموحة على فيس بوك "التحكيم المصرى علامة استفهام كبيرة جدا، سواء كل ما أثير صح أو خطأ يبقى لغز التحكيم المصرى محتاج يتفك طلاسمه".

رئيس سموحة

وتابع رئيس سموحة: "مهما كتب على السوشيال ميديا من أكاذيب وافتراءات، لن يستطيع أحد أن ينال من نجاحاتنا غير المسبوقة فى نادى سموحة فى جميع المجالات والقادم افضل بكثير".

فرج عامر 2

وأوضح "لن نصمت على محاولة ضياح حقنا فى عدم اللعب فى الكونفدرالية.. إلى اتحاد كرة القدم المصرى، اتعلموا من اتحاد كرة القدم المغربي، ولا يوجد منتخب رياضى لاى لعبة رياضية فى مصر سواء رجال أو سيدات، بنات أو شباب يخلوا من لاعبى أو لاعبات من سموحة".

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فرج عامر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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