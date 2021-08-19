شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: لا يوجد تفويت بالدورى.. والزمالك يستحق اللقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض محمد حلمى، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، اتهامات التفويت المتداولة بين الفرق هذا الموسم فى بطولة الدورى المصرى، موضحا أنه يتمنى أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية وعدم التعصب.
وقال حلمى فى تصريحات إذاعية : "المنافسة على الفوز بدرع الدورى مثيرة للغاية هذا الموسم بين الزمالك والأهلى ومتبقى 3 جولات والفريق الأبيض لم يحسم الدورى حتى الآن، وبكل تأكيد الفارس الأبيض يستحق التتويج باللقب".
وأضاف المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء "نادى الزمالك فى آخر 3 سنوات أضاع العديد من البطولات كان يستحق الحصول عليها، لكن الفريق يصب تركيزه هذا الموسم للحصول على البطولة بعد الخروج من أفريقيا".
ويختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلى إلى 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.
وعقد كارتيرون اجتماعا مع لاعبيه أمس تحدث خلاله عن المباريات المقبلة في المسابقة وأهمية حسم جميع المباريات مبكرا وتحقيق الفوز لضمان الحصول على اللقب قبل انتهاء المسابقة رسميا، حيث يحتاج الزمالك للفوز غدا على سيراميكا والإنتاج الحربى لحسم الدورى رسميا بعيدا عن نتائج الأهلى، أما حال خسارة الأهلى أمام المصرى غدا وفوز الزمالك فإن أبناء ميت عقبة سيحصلون على لقب الدورى رسميا قبل نهاية المسابقة بجولتين.