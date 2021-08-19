شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: لا يوجد تفويت بالدورى.. والزمالك يستحق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد حلمى، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، اتهامات التفويت المتداولة بين الفرق هذا الموسم فى بطولة الدورى المصرى، موضحا أنه يتمنى أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية وعدم التعصب.

وقال حلمى فى تصريحات إذاعية : "المنافسة على الفوز بدرع الدورى مثيرة للغاية هذا الموسم بين الزمالك والأهلى ومتبقى 3 جولات والفريق الأبيض لم يحسم الدورى حتى الآن، وبكل تأكيد الفارس الأبيض يستحق التتويج باللقب".

وأضاف المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء "نادى الزمالك فى آخر 3 سنوات أضاع العديد من البطولات كان يستحق الحصول عليها، لكن الفريق يصب تركيزه هذا الموسم للحصول على البطولة بعد الخروج من أفريقيا".