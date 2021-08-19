شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يدعم مؤمن زكريا: هترجع أحسن من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور لاعب نادى الزمالك على توجيه رسالة دعم إلى مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، وقام إمام عاشور بتغيير صورة حسابه الشخصى على إنستجرام إلى صورة مؤمن زكريا معلقا: إن شاء الله هترجع أحسن من الأول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقماً.



امام عاشور

حملة حب ودعم كبيرة شهدتها الساعات الأخيرة لمؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله إلى المستشفى، حيث يعانى مؤمن من مرض نادر فى الجهاز العصبى منعه من اللعب منذ فترة طويلة، وانضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

عاد للأهلى فى صفقة انتقال مدوية فى يناير 2015 ليلعب مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

كما شارك فى 12 مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه 14 مباراة وسجل 5 أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.