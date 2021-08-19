شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أوجستى بوش مع الزمالك قبل تدريب سلة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الأسبانى أوجستى بوش على عقود تدريب فريق سلة الأهلى، خلفا لماريو بالما، الذى تم تقديم الشكر له على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأحمر .

وقبل تدريب الأهلى فسبق وتولى بوش تدريب فريق سلة الزمالك، حقق خلالها بطولتين احداهما محلية و الأخرى أفريقية، ولكنه رفض الاستمرار وتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء .

تولى أوجستى بوش تدريب الزمالك في نوفمبر الماضى ، خلفا لطارق سليم ، ووقع الخواجة على عقود تدريب الفريق لنهاية موسم 2020/2021 ، ونجح في التتويج ببطولة أفريقيا لأفروليج BAL ، في مايو الماضى ، والتي أقيمت تحت اشراف الاتحاد الدولى لأول مرة ليصبح أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب هذه البطولة بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنهائى بطولة أفريقيا .

كما نجح في قيادة الفريق لحصد بطولة دورى السوبر ، حيث التقى مع الجزيرة فى نصف النهائي وتغلب على الفريق 3/0 فى المواجهات التى جمعت بينهما، وتغلب على الاتحاد السكندري 3/2 فى المباريات النهائية حيث جاءت نتيجة المباريات بفوز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة ايضا ليتساوي الفريقان ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.