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ماذا قدم أوجستى بوش مع الزمالك قبل تدريب سلة الأهلى؟

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القاهرة - سامية سيد - وقع الأسبانى أوجستى بوش على عقود تدريب فريق سلة الأهلى، خلفا لماريو بالما، الذى تم تقديم الشكر له على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأحمر .

وقبل تدريب الأهلى فسبق وتولى بوش تدريب فريق سلة الزمالك، حقق خلالها بطولتين احداهما محلية و الأخرى أفريقية، ولكنه رفض الاستمرار وتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء .

تولى أوجستى بوش تدريب الزمالك في نوفمبر الماضى ، خلفا لطارق سليم ، ووقع الخواجة على عقود تدريب الفريق لنهاية موسم 2020/2021 ، ونجح في التتويج ببطولة أفريقيا لأفروليج BAL  ، في مايو الماضى ،  والتي أقيمت تحت اشراف الاتحاد الدولى لأول مرة ليصبح أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب هذه البطولة بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنهائى بطولة أفريقيا .

 كما نجح في قيادة الفريق لحصد بطولة دورى السوبر  ، حيث التقى مع الجزيرة فى نصف النهائي وتغلب على الفريق 3/0 فى المواجهات التى جمعت بينهما، وتغلب على الاتحاد السكندري  3/2 فى المباريات النهائية حيث جاءت نتيجة المباريات بفوز  الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد  فى المباراة الرابعة ايضا ليتساوي الفريقان ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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