شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف وحسين الشحات يشاركان اليوم فى مران الأهلى الجماعى استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات لاعبا الأهلى فى مران الفريق الأحمر، اليوم، استعدادا لمباراته ضد المصرى غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى، بعدما اكتفيا أمس بالمشاركة فى الجيم بسبب شكواهما من إصابات خفيفة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى إن أيمن أشرف مدافع الفريق سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، اليوم الخميس، بعد جلسة الاستشفاء التى خضع لها أمس فى الجيم، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المصرى غدا، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى.

وأكد أبو عبلة أن أيمن أشرف تعرض لكدمة قوية في عضلة السمانة كانت سببًا في استبداله أمام طلائع الجيش أمس، حتى لا تتفاقم شكواه من الإصابة.

واكتفى أيمن أشرف بأداء جلسة تدريبات استشفائية وجلسة علاج طبيعى فى الجيم، على هامش مران الأهلى الجماعى، الذى أقيم عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما اكتفى حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بأداء جلسة علاج طبيعي فى "الجيم" على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن حسين الشحات اشتكى من إجهاد خفيف فى العضلة الأمامية قبل انطلاق مران الأهلى الجماعى، موضحا أنه فضل حصول اللاعب على جلسة علاج طبيعى وتدريبات بدنية خفيفة حتى لا تتفاقم شكواه.

وأكد أبو عبلة أن الشحات سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس بشكل طبيعى، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المصرى المقبلة.

واستأنف الأهلى تدريباته عصر أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة الطلائع وكذلك الغائبين عنها، حيث قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ضمن فقرات التقسيمة.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة مهمة أمام فريق المصرى، فى التاسعة مساء غد الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.