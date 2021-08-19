شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يؤجل حسم عروض مصطفى البدرى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، أنه يتمنى فى يوم من الأيام تولى تدريب الفريق الأول بالنادى الأهلى، مضيفا فى تصريحات إذاعية "لدى خبرات كبيرة فى مجال التدريب، وهيرفى رينارد كان يشاهد تدريبى وكان معحب بأسلوبى، وكل تجاربى فى الدورى المصرى لم تأت ثمارها حتى الآن".

وكشف أحمد كشرى عن امتلاك مصطفى البدرى عدة عروض من جانب أندية الدورى الممتاز، موضحا البدري يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ولديه عدة عروض لكن لن نناقشها إلا بعد نهاية بطولة الدورى، وهو يصب تركيزه حاليا مع الإنتاج الحربى وسجل 10 أهداف حتى الآن".

وقال المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى "لن أقف فى طريق مصطفى البدرى حال إصراره على الرحيل وأتمنى له اللعب فى أكبر الأندية وأيضا إدارة النادى لن تقف فى طريقه".

وأشار كشرى إلى أن اللاعبين يبذلون جهدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فى محاولة البقاء ببطولة الدورى الممتاز، والإنتاج الحربى حقق فوزين متتاليين على مصر للمقاصة، ثم غزل المحلة، وقفزنا مركزاً فى جدول الترتيب، وانتعشت آمالنا فى البقاء بالممتاز.

وأضاف "الإنتاج الحربي يعاني من ضغط المباريات هذا الموسم، حيث إننا نخوص مباراة كل ثلاثة أيام فقط، داخل وخارج القاهرة، وهو أمر صعب للغاية على اللاعبين من الناحية البدنية".