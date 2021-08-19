شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان حمدى طموح بلا حدود فى إثبات الذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك مروان حمدى لاعب نادى الزمالك طموح بلا حدود فى الساحرة المستديرة، خاصة فى ظل الحصول على إشادات واسعة من قبل الجماهير البيضاء بعد إحرازه هدف خطف الـ 3 نقاط فى مباراة وادى دجلة بالدورى الممتاز لينفرد الأبيض بصدارة ترتيب جدول الدورى بفارق 4 أهداف عن منافسه الأهلى .

وساهم هدف حمدى فى إقتراب القلعة البيضاء بقوة من لقب الدورى الـ 13 فى تاريخ المسابقة برأسية نموذجية .

إدارة دجلة تنوي الموافقة علي انضمام الثنائي محمد عبد العاطى و محمد هلال للزمالك في حالة بقاء الفريق في الدوري للموسم المقبل، وبدأ مسئولو دجلة في تحديد طلباتهم لعرضها علي الزمالك والتي تتمثل فى الاستعانة بخدمات مروان حمدي مهاجم الزمالك والذي تألق مع وادي دجلة الموسم الماضي، بالإضافة لمبلغ مالي يتم تحديده وفقا للمفاوضات بين الطرفين.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مروان حمدى فى الصور التالية :



مروان حمدى



مروان حمدى



مروان حمدى