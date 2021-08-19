شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مباريات دور الـ16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 4 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الخميس، منافسات دور الـ16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

وكان 7 لاعبين مصريين قد حجزوا مقاعدهم فى ربع النهائى عقب منافسات اليوم الأول من دور الـ16 وهم: نور الشربينى، على فرج، مصطفى عسل، مروان الشوربجى، نادين شاهين، يوسف سليمان، وروان العربى.

وتقام اليوم 4 مباريات تشهد مشاركة 4 لاعبين مصريين فى منافسات الرجال والسيدات، بعدما ضمن يوسف سليمان التأهل إلى ربع النهائى عقب انسحاب منافسه الإسبانى إيكر باجاريس.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

ـ نوران جوهر وتيسني إيفانز لاعبة ويلز

ـ مازن هشام والنيوزلاندى بول كول

ـ هانيا الحمامى والفرنسية مليسا ألفيش

ـ محمد الشوربجى والفرنسى باتوستى ماسوتى

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.