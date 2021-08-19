شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محمد عبد الشافى من المحلة للتتويج بـ11 بطولة بعد الاقتراب من الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية دخول محمد عبد الشافي لاعب الزمالك حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول في معسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري بالإسكندرية ،بعد المستوي الجيد الذي يقدمه شيفو موخرا مع الزمالك فضلا عن ابتعاد أحمد فتوح لاعب الزمالك عن المشاركة ، وكذلك اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي علي أيمن اشرف في مركز المدافع .

ونال اقتراب شيفو من المنتخب اشادات أو رفض ، وكان اخرها رأى علاء نبيل لاعب المقاولون السابق ، حيث قال أن السن لايسمح بانضمام اللاعب للمنتخب.

نرصد في السطور التالية مشوار وأرقام شيفو مع الأندية و المنتخب .

يبلغ عبد الشافى 36 عاما حيث أنه مواليد 1985 ، بدأ مشوارهع مع الزمالك بفريق تحت 23 سنة ، ومنه انتقل الى المحلة عام 2006 ، وعاد شيفو الى الزمالك بعد 3 سنوات ، و انضم للفريق الأول ، وشارك اساسيا حتي عام 2014 وانتقل بعدها الي الاهلي السعودي في فتره ممتازه في مسيره عبد الشافي ثم عاد الي الزمالك مره اخري في 2018 ، حتى الان .

اختاره حسن شحاتة مدرب المنتخب السابق للانضمام للفراعنة قبل بطولة الأمم الأفريقية 2010، وكانت أول مباراة دولية له أمام منتخب ملاوي التي أقيمت بالقاهرة يوم 29 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل 1-1، وأحرز أول أهدافه مع المنتخب المصري ببطولة الأمم الأفريقية انجولا 2010 في منتخب الجزائر بعد أن نزل بديلاً في الشوط الثاني ليسجل ثالث أهداف مصر في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-0 ، و توالت مشاركاته مع المنتخب والتي وصلت الى 55 مباراة .

نجح عبد الشافى أن يشارك في التتويج بعدة بطولات سواء على مستوى المنتخب أو ناديه الأبيض ، حيث حقق بطولة أمم أفريقيا 2010 ، و كأس مصر مع الزمالك 3 مرات ، و كاس السوبر مرة واحدة ، و الدورى المصرى مرة واحدة ، وكذلك السوبر الافريقى ، وفى السعودية حقق 4 بطولات .