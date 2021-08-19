شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز يستدرج أسوان فى افتتاح الجولة 32 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستضيف بيراميدز في التاسعة مساء نظيره أسوان في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر زهرة الجنوب من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات لإنهاء المسابقة في المربع الذهبى محذراً من صعوبة مباراة الليلة ، ويفتقد بيراميدز جهود لاعبه أحمد سامى في لقاء اليوم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة بالجولة الأخيرة.

في المقابل طالب أحمد بيبو المدير الفني لأسوان لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير للنجاة من دوامة الهبوط عن طريق تحقيق الفوز في مباراة الليلة قبل جولتين من نهاية المسابقة التي تشهد صراع ساخن على النجاة من الهبوط للقسم الثانى.

ويستعد أسوان لخوض ثلاث مواجهات صعبة في ختام مشواره بالموسم الجارى، حيث يلتقى أولاً مع بيراميدز اليوم ثم يواجه سموحة في الجوة 33، ويختتم مشواره بلقاء الأهلى في الجولة 34.

ويحتاج أسوان إلى الفوز في المباريات الثلاثة المقبلة بالدورى ورفع رصيده إلى النقطة 36، مترقباً موقف البنك الأهلى، حيث يحتاج أسوان إلى خسارة البنك الأهلى مباراتين حتى يضمن أبناء الجنوب بقائهم في الدورى.