تقارير تكشف كواليس مفاوضات ليفربول مع صلاح للتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية، اليوم الخميس، إن المفاوضات جارية الآن بين إدارة نادي ليفربول ونجم الفريق محمد صلاح من أجل تجديد عقده مع "الريدز".

وبحسب صحيفة "ذا أتليتك"، فإن المفاوضات بين إدارة ليفربول وصلاح جارية الآن، كاشفة إلى أن "مو" سيكون صاحب الراتب الأعلى في تاريخ "الريدز".

ويحصل صلاح حاليًا على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث يمتلك الدولي المصري عقدًا مع ليفربول حتى عام 2023.

ويسعى مايكل إدواردز مسؤول التعاقدات في ليفربول إلى التجديد لصلاح حتى عام 2025 أي سيكون عمر النجم المصري وقتها 33 عامًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملاك ليفربول لديهم رغبة في مكافأة صلاح في ظل المستوى الذي قدمه مع النادي منذ التعاقد معه من روما قبل أربع سنوات في صفقة قدرت بـ44 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت الفترة الماضية قيام إدارة ليفربول بالتجديد لعدد من اللاعبين يأتي من أبرزهم الحارس البرازيلي أليسون بيكر ولاعب الوسط فابينيو والثنائي الدفاعي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وافتتح ليفربول موسمه الجديد في بريميرليج بالفوز على نورويتش سيتي بنتيجة (3-0) في لقاء أقيم السبت الماضي، حيث شهدت هذه المباراة تسجيل صلاح هدفًا وصناعة هدفين.

جدير بالذكر أن ليفربول سيستضيف في الجولة الثانية منافسه بيرنلي في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد" يوم السبت المقبل.