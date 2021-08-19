نائب الزمالك: الكرة "ملهاش كبير".. بنشرقي باقِ.. وكارتيرون منسجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن بطولة الدوري الممتاز لم تُحسم بعد، مضيفًا أن باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض منسجم مع اللاعبين.

ويبتعد الزمالك بصدارة جدول الدوري برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتبقى 3 جولات فقط على نهاية البطولة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر محطة راديو "أون تايم"، قال الأتربي: "الجميع يعمل لمصلحة نادي الزمالك، الدوري لم يُحسم بعد، البطولة مازالت في الملعب، والكرة (ملهاش كبير)".

وأضاف: "عقدنا جلسة مع اللاعبين قبل أسبوعين، وأبلغناهم بمنحهم مكافأة فوز عن كل مباراة مقبلة، اللاعبون لديهم روح وعزيمة على حسم اللقب".

وتابع: "لا توجد مباراة سهلة، أمامنا 3 مباريات ضد سيراميكا، الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.. نستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم".

وعن مستقبل كارتيرون مع الفريق، أجاب الأتربي: "المدرب الفرنسي منسجم ومستمر مع الفريق، عقده مستمر للموسم المقبل، وسنعقد معه جلسة عقب نهاية الدوري لحسم الصفقات والتجديدات للاعبين".

وبسؤاله عن تجديد عقد بنشرقي، قال: "لا خلاف أن بنشرقي لاعب كبير، وأفاد النادي كثيرًا، لكننا فريق جماعي (مش تنس ولا سكواش) الفريق يفوز لوجود عناصر أساسية مميزة وبدائل جيدة".

وأتم: "مفاوضاتنا مع بنشرقي في مراحلها النهائية، الفوارق بسيطة وسيبقي مع الزمالك".