صفقات ليفربول | واتفورد يطلب الضِعف للاستغناء عن إسماعيلا سار

برز اهتمام ليفربول بنجم فريق واتفورد إسماعيلا سار من جديد، في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك لتعزيز خياراته الهجومية على مستوى الجناح الأيمن والأيسر.

وأبدى ليفربول رغبته في التعاقد مع إسماعيلا سار في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة الريدز كانت تنظر إلى متطلبات واتفورد حينها على أنها مبالغ فيها، ولذا تم التوقيع مع المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا الذي يجيد اللعب على الأطراف ايضًا.

وعاود الريدز اهتمامه بالجناح الدولي السنغالي في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود بديل للنجم محمد صلاح وساديو ماني، في ظل اعتماد يورجن كلوب على جوتا في مركز المهاجم الصريح بالتبادل مع روبرتو فيرمينو، بالإضافة إلى رحيل النجم السويسري شيردان شاكيري.

وكشفت العديد من التقارير الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لتقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع واتفورد بالتخلي عن خدمات اسماعيلا سار في الميركاتو الصيفي 2021.

ولكن بحسب صحيفة سكاي سبورت، جاء الرد سريعًا من واتفورد الذي حدد ضِّعف مبلغ ليفربول، أي 80 مليون جنيه إسترليني، للسماح للجناح البالغ من العمر 23 عامًا بتحقيق حلم ارتداء قميص الريدز.

الجدير بالذكر ان واتفورد تعاقد مع سار نظير 30 مليون يورو قادمًا من صفوف رين الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2019، ويمتد عقده الحالي مع الزنابير حتى عام 2024.

وخاض إسماعيلا 28 مباراة مع واتفورد في موسمه الأول بالدوري الانجليزي الممتاز، وساهم في تسجيل 11 هدفًا، أحرز 5 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وهبط معهم إلى التشامبيونشيب.

وشارك اللاعب المولود في سانت لويس بالسنغال في 39 مباراة مع واتفورد في التشامبيونشيب، وساهم بشكلٍ كبير في صعودهم إلى البريميرليج هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

وبدأ إسماعيلا سار الموسم الحالي مع واتفورد بقوة، وقادهم إلى تحقيق الانتصار على أستون فيلا في الجولة الأولى بالدوري الانجليزي الممتاز، بتسجيله هدفًا واحدًا من ضمن ثلاثة أهداف مسجلة للزنابير.