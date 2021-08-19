صفقات ارسنال | ارتيتا يُبعثر 30 مليون جنيه إسترليني على حارس شيفيلد يونايتد!

يوشك فريق ارسنال على إتمام صفقته الخامسة في الميركاتو الصيفي 2021 بالتعاقد مع حارس شيفيلد يونايتد “آرون رامسديل”، بطلب من مديره الفني “ميكيل ارتيتا”.

وأتم ارسنال 3 صفقات بشكلٍ رسمي في بداية الميركاتو بالتعاقد مع الظهير الأيسر، البرتغالي نونو تافاريس قادمًا من بنفيكا نظير 8 ملايين يورو، ولاعب الوسط البلجيكي سامبي لوكونجا من أندرلخت مقابل 17.5 مليون يورو، والمدافع الإنجليزي بينجامين وايت من برايتون بـ 58.5 مليون يورو.

وأنهى ارسنال كافة تفاصيل صفقة صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد قادمًا من صفوف ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، كما هو الحال في صفقة الحارس الإنجليزي آرون رامسديل.

وفي بداية اهتمام ارسنال بالحصول على خدمات آرون رامسديل (23 عامًا)، طالب الفريق الهابط إلى التشامبيونشيب “شيفيلد يونايتد” بـ 40 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو)، من أجل الاستغناء عن أفضل لاعب في موسمه الماضي، ولكن نجح الوسطاء في تخفيض السعر بشكل كبير.

وسيدفع ارسنال مبلغًا مبدئيًا قدره 24 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية إضافة 6 ملايين جنيه إسترليني في شكل إضافات من المحتمل أن يتم تطبيقها فقط إذا أصبح رامسديل الخيار الأول للمدرب ميكيل ارتيتا.

ورغم ذلك، لم تنل الصفقة إعجاب جماهير الجانرز الذين اعتبروها مجرد بعثرة نقود من قبل مدربهم ميكيل ارتيتا، وذلك بسبب أن رامسديل لا يختلف كثيرًا عن الحارس الاساسي بيرند لينو، ولن يضيف الكثير إلى تشكيلة الفريق الاساسية.

وكانت تفضل جماهير ارسنال صرف اموال صفقتي أوديجارد ورامسديل في صفقة نجم خط وسط ليستر سيتي، الدولي الإنجليزي “جيمس ماديسون”، الذي تبلغ قيمته السوقية من 55 إلى 65 مليون يورو.