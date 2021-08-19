أوساكا : أحداث الموسم الماضي جعلتني أشعر بالجحود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اعترفت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا بأنها شعرت بالجحود في بعض فترات العام الماضي، نظرا لشعورها بأن ممارسة التنس على الساحة العالمية لم يعد كافيا في حد ذاته.



وفازت أوساكا على الأمريكية كوكو جاوف 4 /6 و6 /3 و6 /4 في الدور الأول لبطولة سينسيناتي.

وفي العام الماضي انسحبت أوساكا من بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون قبل أن تمثل بلادها اليابان في إيقاد الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، لكنها خرجت من الدور الأول لمنافسات تنس السيدات في دورة الألعاب الصيفية.

وقالت أوساكا "خيار الذهاب واللعب ، رؤية الجماهير ، الناس تأت لتشاهدك وأنت تلعب ، هذا إنجاز في حد ذاته، لست متأكدة متى بدأت حساسيتي تقل حيال الأمر".

وأضافت "الأمر لم يعد يمثل إنجازا بالنسبة لي لذا شعرت وكأنني غير ممتنة لهذه الحقيقة".

وأشارت "أعتقد ان أزمة جائحة كورونا بأكملها كانت مرهقة حقًا في وجود الفقاعات الطبية وعدم رؤية الأشخاص وعدم وجود تفاعلات".

وأكدت "ولكن مشاهدة الوضع في العالم ، كيف تجرى الأمور في هايتي وأفغانستان في الوقت الراهن أمر يدعو للجنون حقا ، وبالنسبة لي فإن ممارسة التنس في الولايات المتحدة في الوقت الراهن وقدوم النادي لمشاهدتي وأنا ألعب ، يدفعني أن أكون على طبيعتي في هذه الوضعية وليس أي شخص أخر في العالم".