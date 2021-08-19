شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقف محمد شريف اليوم من دخول قائمة مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم اليوم الخميس الجهاز الفني للأهلي مصير محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر من دخول قائمة فريقه لمباراة المصري غدا الجمعة بناء على حالة اللاعب وبعد استطلاع رأي الجهاز الطبي، بعد الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية، وقدرته على اللعب ولو بديلا في المباراة اذا ما احتاج الجهاز الفني لجهود اللاعب في موقعة السبت.

وشارك محمد شريف في جزء من مران الأهلي أمس الأربعاء في بداية التحضير لمواجهة المصري في الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري، على أن يشارك بالتدريج في تدريبات فريقه بعدما التئم الشد في العضلة الخلفية بشكل كبير، وقد يلحق بمباراة فريقه ضد المصري أو قد يتواجد في قائمة المباراة، على أن يحتفظ به الجهاز الفني على الدكة ويتم الدفع به وفقا لظروف المباراة ومدى حاجة الأهلي لجهود اللاعب في المباراة من عدمه.