مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يشهد يوم الخميس الموافق 19 أغسطس/آب 2021، إقامة عدة مباريات قوية في مختلف الدوريات العربية.



وتعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين (الدوري الإماراتي) للدوران بانطلاق الموسم الجديد من المسابقة 2021-2022.

تقام اليوم الخميس 3 مباريات في افتتاح الدوري الإماراتي، بداية من مواجهة الإمارات ضد شباب الأهلي دبي، في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية 1".

موعد مباراة العروبة والوحدة في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

في نفس الوقت يلتقي العروبة مع ضيفه الوحدة، ضمن لقاءات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين العروبة والوحدة عبر قناة "أبوظبي الرياضية 2".

وفي ختام مباريات اليوم بالدوري الإماراتي، يحل النصر ضيفا على عجمان في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية 1".

تستكمل الخميس منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين (كأس دوري الأمير محمد بن سلمان)، بعدما بدأت الإثنين الماضي.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الحزم الساعة السابعة وعشر دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل قناة SSC 5 المباراة بين الأهلي والحزم على الهواء مباشرة.

وفي نفس الجولة، يلعب النصر أمام مضيفه الفيصلي في تمام الثامنة و50 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قناة SSC 1 المباراة بين فريقي النصر والفيصلي على الهواء مباشرة.

في الدوري المصري الممتاز يلتقي بيراميدز مع ضيفه أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ32.

وتنطلق مباراة بيراميدز ضد أسوان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.