شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

وعقد كارتيرون اجتماعا مع لاعبيه أمس تحدث خلاله عن المباريات المقبلة في المسابقة واهمية حسم جميع المباريات مبكرا وتحقيق الفوز لضمان الحصول علي اللقب قبل انتهاء المسابقة رسميا، حيث يحتاج الزمالك للفوز غدا علي سيراميكا والإنتاج الحربي لحسم الدوري رسميا بعيدا عن نتائج الأهلي، اما في حالة خسارة الأهلي امام المصري غدا وفوز الزمالك فان أبناء ميت عقبة سيحصلون علي لقب الدوري رسميا قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة الحفاظ علي معدل التركيز الذهني والبدني الذي يسير عليه الفريق منذ استئناف مبارياته في الدورى وتحديدا عقب فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك قبل مواجهة المحلة، كما أكد لهم ان الدوري لم يحسم بعد التعادل في مباراتين قد يطيح بلقب الدوري من بين أيديهم.

من ناحية أخرى أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف التعاقدات الجديدة الخاصة بالموسم المقبل أو اللاعبين الراحلين لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل ضغط المباريات.

وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية إنه سوف يتم عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البلق، عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، حتى لا يتشتت اللاعب بأمور خارج إطار كرة القدم، وكذلك جميع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي سيحددها الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

واختتم لبيب: "لم أحدد موقفي بخوض الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك من عدمها، الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه".