شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام المحترفين الـ5 لمنتخب مصر 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر انضمام المحترفين الخمسة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم يومي 30 و 31 أغسطس الجارى استعدادًا للمشاركة في مباراتي أنجولا و الجابون فى الجولة الاولى و الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ، وشملت القائمة 5 لاعبين هم:محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي) ،وعقد الجهاز الفني اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

وتشهد قائمة منتخب مصر غياب محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي بسبب الإصابة و إجراءه عملية الرباط الصليبي.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، السابعة مساء 2 سبتمبر موعدًا لمباراة منتخب مصر وأنجولا باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ،

كما حدد الكاف يوم 5 سبتمبر لمباراة مصر والجابون السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب فرانسفيل فى ليبرفيل عاصمة الجابون.