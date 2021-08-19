شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: الغيابات لن تمنع سيراميكا من تقديم مباراة قوية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد هيثم شعبان المدير لفريق سيراميكا، بتقديم مباراة قوية أمام الزمالك رغم الغيابات المؤثرة التي ضربت الفريق مؤخرا، معربا عن رضاه على أداء الفريق في مباراته أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء أمس، بالجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المدير الفني لسيراميكا في تصريحات لليوم السابع: "واجهنا خصم قوي يقوده جهاز فني كبير ومحترم بقيادة الكابتن حسام حسن، ولكن لاعبونا كان لهم اليد العليا في معظم مجريات اللقاء، وأهدرنا أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق شادي حسين ومحمد ابراهيم وميدو جابر".

وأكمل شعبان: "فرضنا أسلوب لعبنا على فريق الاتحاد السكندري، الذي كان يلعب على أرضه،. الكل يعلم مدى صعوبة مواجهة زعيم الثغر على ملعب استاد الإسكندرية، ولكن لاعبي سيراميكا التزموا بتعليمات الجهاز الفني فخرج الأداء بشكل مميز، وكان ينقصنا التوفيق لتحقيق الفوز".

وعدد هيثم شعبان مكاسب اللقاء قائلا: "الخروج بشباك نظيفة لأول مرة منذ عدة مباريات هو أمر جيد بالنسبة لنا، ونتاج عمل كبير من مصطفى عفيفي مدرب الحراس مع عامر عامر، وكذلك الجهاز الفني بالكامل مع خط الدفاع والوسط، أيضا مصطفى سعد ميسي من أهم مكاسب اللقاء، فهو لاعب صاعد من أبناء النادي، اعتمدنا عليه في الدرجة الثانية، ويؤدي بشكل جيد كدا معنا في الدوري الممتاز خلال تلك الفترة".

وأكمل: "سعيد جدا بعودة شريف دابو ومشاركته في جزء من اللقاء بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة، وكذلك مدى استجابة اللاعبين للمرونة التكتيكية، فلقد بدأنا اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، ثم غيرنا الطريقة لملعب بأربعة، وأجاد اللاعبون في الطريقتين".

وأتم حديثه قائلا: "أغلقنا ملف مباراة الاتحاد السكندري، ونركز الأن في لقاء الزمالك المقبل، نتطلع لتقديم مباراة قوية أمام متصدر جدول الترتيب، والتغلب على الغيابات التي طرأت فجأة على الفريق بإصابة صالح جمعة الطويلة، ورحيل أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي".