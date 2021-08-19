شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بفريق الناشئين ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 19 أغسطس 1985، توج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر فى نسختها رقم 56، بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله طارق خليل فى الدقيقة 29 من الشوط الأول على استاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للدولى محمد حسام الدين، ومعه أحمد بدوى، وأحمد أبو يوسف حاملى راية.

بدأ الأهلى بقيادة محمود الجوهرى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، محمود صالح، ضياء عبدالصمد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبد الغنى، محمد السيد، طاهر أبوزيد ( عاطف القبانى ق 65)، حسام حسن، طارق خليل ( مصطفى عبده ق60) وكانت دكة البدلاء تضم كلا من إيهاب جلال، أحمد جمال، محمد سعد، بينما غاب شمس حامد، بدر رجب، حمادة مرزوق للإصابة.

بينما تشكيل الإسماعيلى مكون من: على أغا، أبوطالب العيسوى، على غيط، أسامة عباس، محسن عبدالمسيح، حمادة الرومى (حمدى نوح ق46)، طارق الوحش، طارق الصاوى، عماد سليمان، محمد حازم، خالد القماش، وضمت دكة البدلاء كلا من " عصام الحسينى، فوزى جمال، محمود جابر، محسن هاشم"، بينما غاب كلا من إسماعيل توتو، محمود حسن، شحتة الدسوقى للإصابة.

مشوار الفريقين فى الدور الأول فاز الأهلى حامل لقب الكأس ثلاثة أعوام متتالية وقتها على طنطا بخماسية نظيفة، بينما تخطى الدراويش عقبة الأولمبى فى المباراة المعادة بهدفين دون رد، فى ربع النهائى فجر الأهلى واحدة من أكبر مفاجآت الكأس، وهزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، المفاجأة كانت أن الأهلى لعب المباراة بفريق من الناشئين بعد إيقاف 16 لاعباً، بينما صعد الإسماعيلى على حساب المقاولون العرب بهدفين دون رد.

فى نصف النهائى واصل ناشئ الأهلى مفاجآتهم وفاز على الترسانة بهدف دون رد، بينما احتاج الدراويش لركلات الترجيح لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.