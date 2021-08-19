شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فاركو يبدأ رحلة 5 وديات بمواجهة بدر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى 5 مباريات ودية لتجهيز الفريق للموسم الجديد تبدأ اليوم الخميس بمواجهة فريق بدر ودياً ، في الوقت الذي يعكف مسئولو فاركو على ابرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.