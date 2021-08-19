شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فاركو يبدأ رحلة 5 وديات بمواجهة بدر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى 5 مباريات ودية لتجهيز الفريق للموسم الجديد تبدأ اليوم الخميس بمواجهة فريق بدر ودياً ، في الوقت الذي يعكف مسئولو فاركو على ابرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.
وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.
وخاطب نادى فاركو مسئولي ستاد برج العرب بالإسكندرية للموافقة على استضافة مباريات الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد.
يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.
وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.