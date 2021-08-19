شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس المصرى بالفيديو قبل موقعة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على مشاهدة عدد من مباريات المصري قبل المواجهة التي تجمعهما يوم الجمعة المقبل على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري، لمعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البورسعيدي.

ويرغب موسيماني ومعاونيه في التوقف على طريقة لعب المصري وأسلوبه في نقل الكرة من وضعية الدفاع للهجوم والعكس وكيفية استحواذه على الكرة وكذلك التعامل مع الكرات المرتدة التي يجيد لاعبيه تنفيذها، من أجل وضع الخطة التي تساعده على الحد من خطورة الفريق البورسعيدي وتسهيل مهمة الأهلي في تحقيق الفوز رغم صعوبة المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.