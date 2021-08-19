شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقترب من التعاقد مع هشام محمد الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل هشام محمد لاعب خط وسط مصر المقاصة والأهلى السابق دائرة اهتمام مسئولي غزل المحلة للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق المحلاوى الموسم المقبل .

ويعد هشام محمد من أفضل لاعبى خط الوسط في الدورى المصرى المواسم الماضية ويرغب مسئولي غزل المحلة في التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات قوية لحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

يستضيف غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً