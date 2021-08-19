مسؤول إتحادي يوضح حقيقة مفاوضة الأحمدي لحمد الله لإقناعه بالإنضمام إلى الإتحاد

تحدث مسؤول في نادي الاتحاد عن حقيقة الأخبار التي ذكرت دخول الدولي المغربي في صفوف العميد “كريم الأحمدي” في مفاوضات مع مواطنه عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر، من أجل إقناعه بالإنضمام إلى النمور خلال الميركاتو الصيفي 2021

ونفى المدير التنفيذي لفريق الاتحاد “حامد البلوي” لصحيفة”الرياضية السعودية” أخبار تواصل الأحمدي مع مهاجم النصر حمد الله بوساطة من شقيق هذا الأخير، وأضاف “لا صحة لتواصل كريم الأحمدي مع عبد الرحيم شقيق عبد الرزاق حمد الله لنقله إلى نادي الاتحاد في الفترة الصيفية الحالية ”

‏ وأضاف المدير التنفيذي لفريق الإتحاد “لدينا علاقة ممتازة مع إدارة النصر، ولدينا تواصل شبه دائم، ومن المستحيل التفاوض مع حمد الله من خلفهم، ولو حدث شيء سيكون مباشرة بين إدارتي الناديين “.

وانتشرت خلال الساعات الأولي من يوم الأربعاء، أخبار مفادها طلب هداف الدوري السعودي موسم 2018/2019 و 2019/2020، الخروج من نادي النصر والانتقال إلى الإتحاد خلال الأيام الأخيرة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية

وتزامنت هذه الأخبار مع غياب المهاجم المغربي عن قائمة العالمي المستدعاة لمباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام تراكتور الايراني، وكذا غيابه عن مواجهة الفيصلي مساء اليوم الخميس برسم الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، ما جعل بعض التقارير تربط ذلك، باقترابه من الاتحاد، بمساعدة من مواطنه كريم الأحمدي.