الدوري السعودي | ماثيو بيريرا جاهز لمباراة الهلال أمام التعاون وجارديم جاهز فنيًا

باتت مشاركة المحترف البرازيلي “ماثيوس بيريرا” مع فريق الهلال في مواجهته القادمة أمام التعاون مساء غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شبه مؤكدة بعد اكتمال جاهزيته وانضمامه لتدريبات الفريق.

وكان الفريق الأزرق قد واصل تدريباته الإعدادية للمواجهة حيث ركز المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية وفقاً لصحيفة الجزيرة السعودية.

واشتملت تدريبات الهلال على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، واختتمها بمناورة فنية، وسيختتم الفريق الأزرق تدريباته لمواجهة نادي التعاون مساء اليوم الخميس.

واستهل نادي الهلال مشوار الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين بفوز متأخر على الصاعد حديثاً نادي الطائي مساء السبت الماضي، بفضل هدف صالح الشهري في آخر أنفاس المباراة.

ويلتقي الهلال مع نادي التعاون يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش.