صفقات الزمالك | كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي من الجزائر

استقر المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” على بديل التونسي فرجاني ساسي في خط وسط ميدان الزمالك على اللاعب الدولي الجزائري “محمد بن خماسة”، متوسط ميدان نادي ملقا الإسباني.

واقترب نادي الزمالك المصري من إتمام صفقة البالغ من العمر 28 عاماً، ليعزز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021، وليملئ الفراغ الذي تركه رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي المنتقل حديثاً لنادي الدحيل القطري في صفقة مجانية.

ولا يمانع الدولي الجزائري محمد بن خماسة في خوض تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز، بعد الفترة الغير جيدة نوعاً ما في صفوف مالقا الإسباني الممارس في الدرجة الثانية من الليجا، وفقاً لموقع “دزاير فوت الجزائري”.

من هو محمد بن خماسة القريب من نادي الزمالك؟

ظهر “محمد بن خماسة” المزداد يوم 28 يونيو 1993، وخريج أكاديمية الإتحاد الجزائري لكرة القدم على المستوى الاحترافي، مع الفريق الأول لنادي إتحاد الجزائر موسم 2014/2015، بعد موسمين في فريق الشباب دون 21 عاماً.

وخاض لاعب خط الوسط ما مجموعه 128 مباراة مع أولاد البهجة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، قبل أن يغير الوجهة نحو مالقا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2019 في صفقة انتقال حر.

وشارك ابن مدينة الجزائر العاصمة في 42 مباراة مع النادي الأندلسي خلال آخر موسمين، دون أي مساهمات هجومية تذكر، ويتوفر على عقد ينتهي في يوليو 2022 مع النادي الإسباني.

دولياً، لعب بن خماسة مع جميع الفئات العمرية لمحاربي الصحراء، منها 5 مشاركات مع المنتخب الجزائري الأول، منذ أول ظهور في ودية الخضر مع الأخضر السعودي في مايو 2018، حيث شارك كبديل في المباراة التي خسرها فريق المدرب رابح ماجر بهدفين نظيفين.