الميركاتو الصيفي 2021 | ميشي باتشواي يجدد مع تشيلسي ويخرج في إعارة جديدة نحو بيشكتاش

مدد المهاجم الدولي البلجيكي “ميشي باتشواي” عقده مع تشيلسي لينتهي في يوليو 2023، قبل الانضمام إلى فريق بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة للموسم المقبل.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا إلى ستامفورد بريدج من مرسيليا خلال الميركاتو الصيفي 2016، قبل أن تمت إعارته بانتظام إلى أندية أخرى من قبيل كريستال بالاس وفالنسيا وبوروسيا دورتموند الألماني.

وقضى باتشواي بعض الوقت على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند وفالنسيا الاسباني، قبل فترتين في كريستال بالاس، ليتجه اللاعب الدولي البلجيكي الآن، إلى تركيا مع حامل لقب الدوري التركي الممتاز في إعارة جديدة.

ورغم قلة مشاركاته مع البلوز تشيلسي، فقد سجل باتشواي 25 هدفًا في 77 مباراة مع النادي اللندني، بما في ذلك هدف الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016/17 في مرمى وست بروميتش ألبيون في مايو 2017.

واجتاز ميشي باتشواي الفحص الطبي في تركيا، ويمكن أن يخوض أول مباراة له في بشكتاش خارج أرضه في غازي عنتاب يوم السبت المقبل.

ويلحق بذلك باتشواي بزملائه المهاجمين أوليفييه جيرو وتامي أبراهام خارج تشيلسي هذا الصيف، بعد انتقالهما إلى الدوري الإيطالي مع ميلان وروما على الترتيب.

كينيدي ينضم إلى فلامينجو على سبيل الإعارة

وقع مع تشيلسي أيضاً، الجناح البرازيلي “كينيدي” عقدًا جديدًا مع النادي حتى يونيو 2023، قبل الانضمام إلى فريق فلامينجو البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقضى الجناح البالغ من العمر 25 عامًا الموسمين الماضيين في إسبانيا على سبيل الإعارة مع غرناطة وخيتافي، كما أمضى بعض الوقت في الدوري الإنجليزي الممتاز مع واتفورد ونيوكاسل يونايتد.

وخاض الجناح البرازيلي 27 مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي منذ ظهوره الأول في ستامفورد بريدج عام 2015 قادماً من فلومينينسي البرازيلي مقابل 10 ملايين يورو، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

ويمتلك نادي فلامنجو البرازيلي خيار الشراء في عقد كيندي بقيمة 10 ملايين يورو في نهاية فترة الإعارة خلال الصيف المقبل 2022.