شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري..النسور تفترس الكناري

شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن إحدى أهم مباريات اليوم الاربعاء 18-8-2021، في ختام الجولة الـ36.

حقق وفاق سطيف فوزاً مستحقاً على مضيفه شبيبة القبائل بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهم على ملعب ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو.

ورفع وفاق سطيف رصيده بهذا الفوز إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجزائري، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر وحامل اللقب فريق شباب بلوزداد، ليؤجل بذلك حسم اللقب حتى إشعار آخر، بينما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 56 نقطة في المركز السادس.

وتقدم وفاق سطيف عن طريق أمير لعيدوني في الدقيقة 49، قبل أن يضيف عبد المؤمن جابو الهدف الثاني خلال الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 66 سجل ماسينسيا هدف شبيبة القبائل الوحيد، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثالث لوفاق سطيف في الدقيقة 82.

يذكر ان مباراة الذهاب بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري قد شهدت فوز النسور بهدف دون مقابل، سجله اللاعب “براهيم الخليل بكاكشي” في الدقيقة 61.

شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري