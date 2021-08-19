إعلامي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي هاني حتحوت تطورات الحالة الصحية للاعب الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا.

وكان مؤمن زكريا قد سقط في منزله الأسبوع الماضي، مما سبب له حالة غثيان وقيء وفقدان للوعي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة في القاهرة ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

وقال حتحوت إن سقوط مؤمن أدى إلى إصابته بارتجاج خفيف بالمخ، ما تسبب له في حالة إعياء وتم نقله للمستشفى، مضيفاً أنه بعد استقرار الحالة، تم نقل اللاعب إلى منزله السبت الماضي، مع عمل فحوصات دورية للاطمئنان عليه.

وأضاف الإعلامي: ”سيتم إرسال تلك الفحوصات للولايات المتحدة الأمريكية لعرضها على الطبيب المشرف على علاج مؤمن زكريا هناك، وهل سيحتاج إلى علاج جديد أم لا“.

وتابع حتحوت: ”يتم التواصل بشكل دائم بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومؤمن زكريا، للاطمئنان على حالته الصحية“.

وكان مؤمن زكريا قد أصيب بمرض نادر وهو ما أشار إليه الأطباء بأنه ضمور في العضلات.

وتسببت الإصابة بالتأثير الكامل على حركته والمشى إضافة إلى طريقة الكلام، بالإضافة إلى ضعف فرصته في اللعب مرة أخرى قبل أن تستقر حالته بعض الشيء.