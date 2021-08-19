شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السلاح يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الخميس، اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى اجتماعا لمجلس الإدارة لمناقشة العديد من الأمور المهمة، وأبرزها تحديد موعد جديد لفتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد .

وكان اتحاد السلاح أحد الاتحادات التى شهدت فوز المجلس بالتزكية قبل أن تصدر اللجنة الأولمبية بيان بشأن الانتخابات مؤخرا .

وجاء البيات كالتالى: "فى إطار من سعى اللجنة الأولمبية المصرية لتحرى الأصوب، والعمل على إزكــاء روح المنافسة، وتوسعة دائـــرة المشاركة فى انتخابات الاتحادات الرياضـــية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الاعتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف انعقاد كـــافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية ؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية، أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها .

وبالبناء عليه ؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021، حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً على وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية، وبما يتسق مع المواثيق الدولية، مع التأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية فى اختيار مجالس إداراتها .

وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة فى انعقاد الجمعيات العمومية، للوصول لأفضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة.