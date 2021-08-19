دورة سينسيناتي: عودة ناجحة لأوساكا أمام اليافعة غوف

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) : حققت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثانية، عودة ناجحة إلى ملاعب كرة المضرب بعدما قلبت تخلفها أمام صاحبة الأرض الأميركية كوكو غوف، المصنفة 24، في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 4 6 و6 3 و6 4 الأربعاء، لتتأهل إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة بحسب تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه".

وتشارك اليابانية في أول دورة لها في "دبليو تي أيه" منذ انسحابها قبل الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لأسباب نفسية، علماً أنها كانت خاضت غمار أولمبياد طوكيو الذي اختتم مؤخراً وأقصيت من الدور الثالث.

قالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات غراند سلام "مر وقت طويل (لم ألعب أمام أعداد كبيرة من الجماهير)... مررت بعام معقد، وقمت بتبديل طريقة تفكيري وحتّى لو خسرت لما كنت شعرت وكأني خاسرة لان هناك الكثير من الدروس من كل مباراة".

وأضافت "تحصل أمور عدة في العالم لدرجة أنّ مجرد الاستيقاظ في الصباح هو بحد ذاته انتصار".

وضربت أوساكا (23 عاماً) وصيفة بطلة دورة سينسيناتي العام الماضي (أعلنت انسحابها قبل أن تلعب النهائي) والتي أعفيت من الدور الأوّل، موعداً مع السويسرية جيل تيشمان (المصنفة 65) الفائزة على الأميركية برناردا بيرا (83) بنتيجة 6 1 و6 4.

وخسرت أوساكا المجموعة الأولى بعدما فقدت إرسالها أمام منافستها اليافعة البالغة 17 عاماً حين كانت النتيجة تشير إلى تعادلهما 4 4، وبدا كأنها تتجه لخسارة محتمة عندما كسرت الأميركية إرسالها في المجموعة الثانية والنتيجة 1 1.

ولكن سرعان ما ردت أوساكا بكسر إرسال غوف لتعادل النتيجة 2 2، وأعادت تكرار السيناريو ذاته وتقدمت 5 3 وارسلت للفوز بالمجموعة.

وفي الثالثة، رفعت اليابانية من أدائها وهيمنت منذ البداية بكسر أرسال غوف وتقدمت 2 صفر، وحافظت على سيطرتها حتى النهاية، من دون أن تخسر سوى نقطة على إرسالها في هذه المجموعة الحاسمة.

وفي مباريات أخرى من الدور الثاني، فازت الألمانية أنجليك كيربر على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة رابعة بنتيجة 7 5 و2 6 و6 4.

وخرجت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا 6 4 و6 2. فيما حذت مواطنتها بترا كفيتوفا حذوها بفوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بسهولة 6 2 و6 4.