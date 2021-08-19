شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود رزق لاعب الاتحاد السكندرى بتمزق فى العضلة الضامة قبل لقاء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود رزق، مدافع نادى الاتحاد السكندرى، عن إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، عقب نهاية مباراة زعيم الثغر أمام سيراميكا، التى أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضى، على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وقال رزق، عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. مزق فى العضلة الضامة"، دون الإشارة إلى مدة غيابه أو حجم الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الاتحاد السكندرى، مساء السبت المقبل، نظيره الإنتاج الحربى، على ملعب السلام فى القاهرة، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى والثلاثين من مباريات الدورى، حيث يحتل سيد البلد المركز السادس برصيد 43 نقطة، بينما يقبع الإنتاج الحربى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.