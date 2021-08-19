شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتفل بوصول لاعبه شكرى نجيب إلى 100 مباراة مع الدراويش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادى الإسماعيلى بوصول مهاجمه شكرى نجيب إلى 100 مباراة لعبها مع الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، منذ انضمامه إلى الدراويش.

ونشر حساب الإسماعيلى على إنستجرام صورة لهدافه، صحبها بتعليق: "شكرى نجيب يصل للمباراة رقم 100 مع الدراويش ضمن منافسات الدورى العام".





من ناحية أخرى، يترقب مسئولو نادى المقاولون العرب، موقف شكرى نجيب مهاجم النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، للدخول فى مفاوضات مع اللاعب من أجل عودته إلى قلعة الجبل الأخضر خاصة بعد تألقه مع الدراويش فى الموسم الجارى.

وعانى فريق المقاولون العرب من تراجع مستوى الهجوم خلال الموسم الجارى خاصة بعد رحيل سيف الدين الجزيرى هداف الفريق إلى الزمالك، بالإضافة إلى انتهاء إعارة شكرى نجيب قبل بداية الموسم، ورحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلى.

ويفضل الجهاز الفنى للمقاولون عودة شكرى نجيب للفريق خاصة في ظل انسجامه مع لاعبى المقاولون وأنه لا يحتاج إلى وقت طويل للدخول في أجواء الفريق.