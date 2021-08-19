شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب لاعبى الأهلى بعدم الانشغال بتقارير تحديد الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر خلال الساعات الماضية طالبهم خلالها بعدم التركيز بما يثار في الفترة الأخيرة عن تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وأكد لهم أن الجهاز الفني لم يحسم مصير اللاعبين الذي سيتم التخلي عنهم في الصيف الحالي.

وأكد موسيماني للاعبي الأهلي أنه لم يحدد حتى الآن قائمة اللاعبين الراحلين، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في تدريباتهم ومباريات فريقهم ومن يجتهد منهم سيكون له دور مع الفريق الأحمر وسيضمن بقاؤه في الموسم المقبل، وطالبهم بتقديم كل ما لديهم لمساعدة فريقهم.

وأكد موسيماني في حديثه مع اللاعبين أن ما يثار في وسائل الإعلام عن استقراره على أسماء الراحلين بنهاية الموسم الحالي غير صحيح، وأنه لم يدون أية ملاحظات حتى الوقت الحالي، والجميع لديه فرصة في تقديم نفسه خلال الفترة القادمة وتقديم كل ما لديه ليكون له دور مع الفريق الأحمر.

فيما أعرب موسيماني عن إحباطه سبب النتيجة والتعادل السلبي أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل في أكثر من فرصة، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح، ولا يمكن أن نتحدث عن فنيات، حيث حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا في الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر.