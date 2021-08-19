شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف: تكريم الرئيس السيسي الأعز إلى قلبى.. ولعبت كاراتيه بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت فريال أشرف، البطلة الأولمبية التى حققت ذهبية الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو، على التوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بإنجازها فى الدورة الأولمبية.

وقالت فريال فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1: "إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى الأعز على قلبى".

وأشارت فريال إلى أنها بدأت الكاراتيه بالصدفة فى السابعة من عمرها بنادى المطرية، مؤكدة أنها بدأت مع المنتخب عام 2015 وهى فى مرحلة الشباب، وحققت أول ميدالية فى بطولة العالم بحصد المركز الأول عام 2017.

وتعتبر فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.