شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد رجب بكار أمام الزمالك للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي سيراميكا، عن مواجهة الزمالك بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري، وفضل هيثم شعبان المدير الفني منحه راحة لمدة 24 ساعة على أن ينضم لمعسكر الفريق غدًا.

وواصل فريق سيراميكا استعدادته لمباراة الزمالك بدون راحة، في الجولة 32 من مسابقة الدوري العام من خلال المعسكر المغلق الذي انطلق الجمعة الماضية، قبل مواجهة الاتحاد السكندري، التي انتهت بالتعادل السلبي

وفضل هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، استمرار حالة التركيز من خلال معسكر مغلق، في ظل ضغط المباريات المتلاحقة للفريق في هذه الفترة.

ووصل الفريق إلى السويس،قادماً من الإسكندرية عصر اليوم، وخاض مرانه الأول مباشرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المهمة في الدوري العام.

يذكر أن سيراميكا تعادل في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف، ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.