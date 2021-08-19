خالد جلال: إيقاف وتغريم محمد عصام بعد الـ"وقوف على الكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي اعتذاره لمسؤولي نادي مصر للمقاصة بعد وقوف محمد عصام لاعب البنك الأهلي على الكرة.

وكان البنك الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز أمام مصر للمقاصة 5-3 في مباراة الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي الدقائق الـ10 الأخيرة من المباراة وقف محمد عصام على الكرة وحصل على بطاقة صفراء، وحدثت مشادة بعد المباراة.

وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر "صدى البلد" "السيناريو الذي رسمته للمباراة تحقق الحمد لله، مباراة البقاء، حياة أو موت، والحمد لله على النتيجة".

وأضاف "أسوأ ما في المباراة هو لقطة وقوف محمد عصام على الكرة، تصرف غير مقبول، أرفض تلك الأمور، حدثت من قبل في مباراة أهلي وزمالك عن طريق رمضان صبحي".

وشدد "بالطبع ما حدث تسبب في استفزاز لاعبي المقاصة، المباراة جميلة والنتيجة جيدة بالنسبة لنا، لماذا نستفز المنافس بتلك الحركة".

وصرح "قمت بتقبيل رأس محمد عبدالجليل مدرب مصر للمقاصة، وأعتذر لهم".

واختتم "هناك عقوبة مشددة على محمد عصام، غرامة مالية كبيرة وإيقاف، هذا التصرف غير مقبول في نادي أقوم بتدريبه".