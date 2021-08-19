بسبب التحكيم.. عضو إدارة الأهلي يسخر من بيان اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

سخر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من بيان اتحاد الكرة حول التحكيم الذي أعقب بيان إدارة القلعة الحمراء بسويعات.

النادي الأهلي كان قد أصدر بياناً يرفض خلاله لعب مباريات الكأس السوبر محلياً بحكام مصريين، مطالباً بإسناد المهمة لحكام أجانب.

ورفض الأهلي الأخطاء التحكيمية التي حدثت معه خلال الموسم الجاري في الدوري المصري، ليطالب اتحاد الكرة بوقفة حيال الأمر.

لكن الاتحاد المصري تجاهل بيان الأهلي، وأصدر بيان آخر تماماً يؤكد خلاله الثقة الدولية في التحكيم المصري ويعلن إسناد مهمات تحكيمية عربية وإفريقية لحكام مصريين خلال الفترة المقبلة.

وعلق محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي على بيان اتحاد الكرة قائلاً :"لما تفهم أهلك إن كليات القمة بتطاردك، بس أنت أصلاً ساقط في ثانوية عامة".

سخرية عضو الأهلي جاءت بعد إشادة اتحاد الكرة بالحكام المصريين في الوقت الذي تنتقد فيه إدارة القلعة الحمراء الأداء التحكيمي بشدة وتحمله الكثير من مسئولية وضع الفريق في الدوري هذا الموسم.